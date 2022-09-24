Полиция начала уголовное производство по факту взрыва на АЗС в Одессе

В Одессе полицейские начали уголовное производство по факту взрыва на автозаправочной станции, произошедшего 23 сентября.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области.

«Событие произошло около трёх часов дня на Люстдорфской дороге. В результате взрыва погиб работник подрядной организации, который проводил на территории АЗС сварочные работы», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мужчина во время выполнения работ не принял меры по соблюдению правил и норм безопасности.

Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и работники государственной Службы по чрезвычайным ситуациям.

Ведомости по указанному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, данный взрыв на АЗС не связан с российской атакой дронами.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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