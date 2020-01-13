И такое в Одессе бывает: парень заказал смартфон, и, не расплатившись, сбежал

23-летний молодой человек пришёл в одно из почтовых отделений Одессы за заказанным смартфоном стоимостью почти 40 тысяч гривен и, не расплатившись, с ним сбежал.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, в почтовом отделении, куда доставили посылку, мужчина решил «осмотреть» гаджет, с которым и бросился бежать.

Простые граждане и работники учреждения догнали недобросовестного клиента и вызвали на место происшествия полицейских. Злоумышленника доставили в Суворовский отдела полиции. Похищенный телефон у него изъяли. Вором оказался приезжий с Волыни.

Отмечается, что по факту грабежа начато производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Фото: Суворовский отдел полиции в г.Одесса