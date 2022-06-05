Перед самоубийством 11-летняя одесситка написала записку

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летней девочки.
По информации Одесского районного управления полиции №1, девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского, 4 июня утром, когда никого не было дома.
«Её ещё живой во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в карете скорой помощи, по дороге в больницу, она умерла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1.
В ходе осмотра в квартире семьи умершей была обнаружена предсмертная записка.
Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его квалификации.
Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки 19-го этажа жилого дома №8 по улице Михайловской в Одессе.
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