Перед самоубийством 11-летняя одесситка написала записку

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства смерти 11-летней девочки.

По информации Одесского районного управления полиции №1, девочка выпрыгнула из окна своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоэтажки по улице Генерала Вишневского, 4 июня утром, когда никого не было дома.

«Её ещё живой во дворе дома обнаружили соседи и сразу вызвали медиков, однако в карете скорой помощи, по дороге в больницу, она умерла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1.

В ходе осмотра в квартире семьи умершей была обнаружена предсмертная записка.

Устанавливаются полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о его квалификации.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года 11-летний мальчик погиб в результате падения с балкона лестничной площадки 19-го этажа жилого дома №8 по улице Михайловской в Одессе.

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