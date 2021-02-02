Убийство в Одессе: «Я жену свою любил, я жену свою добил»

Полицейские объявили подозрение жителю Одессы в причинении смертельных телесных повреждений жене.

Как сообщает Отделение полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, вследствие недоразумения, возникшего у супругов после хмельного застолья, 52-летний мужчина ударил женщину ножом в спину и побил деревянной палкой. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

«Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник позвонил в полицию и «скорую» и рассказал, что жена погибла якобы в результате падения по месту жительства. Усомниться в правдивости его слов правоохранителей заставил характер травм, обнаруженных на теле покойной. Когда же в квартире правонарушителя полицейские обнаружили окровавленное орудие совершения преступления, мужчина сознался в содеянном», — говорится в полицейском сообщении.

По словам начальника отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Александра Мильчука, одесситу сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что до избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшей, мужчине может грозить от семи до десяти лет заключения.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года 25-летнего злоумышленника из Одессы задержали на месте преступления — убийстве собственного отца.

Фото: Отделение полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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