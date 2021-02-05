В Одессе полицейские задержали 21-летнюю воровку

Полицейские задержали 21-летнюю жительницу Одессы, которая в публичных местах обворовывала женщин.
Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1.
«Жертвами злоумышленницы становились пожилые люди, не способные в случае разоблачения дать отпор. В общественном транспорте, на рынках женщина незаметно вытаскивала из их сумок мобильные телефоны, которые позже продавала», — говорится в сообщении.
Правонарушительницу полицейские разоблачили и при задержании изъяли у неё смартфон одной из пострадавших. Девушка призналась, что таким образом «зарабатывала» на собственные нужды.
«По результатам досудебного расследования следователи сообщили фигурантке о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей», — сообщил старший следователь отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Владислав Головко.
Полицейские призывают граждан быть внимательными в местах скопления людей и пристально следить за личными вещами, а в случае исчезновения имущества немедленно сообщать в полицию по спецлинии «102».
Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года правоохранители Одесской области задержали при пересечении границы членов преступной группировки, промышлявших кражей денег из банкоматов.
Фото: Нацполиция в Одесской области
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