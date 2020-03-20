Одесская полиция применяет жёсткие меры к нарушителям карантина

За минувшие сутки сотрудники одесской полиции составили 4 административных протокола по ст. 44-3 КУоАП на работников предприятий, учреждений, организаций, нарушивших правила карантина людей.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

«Правоохранители продолжают в круглосуточном режиме обеспечивать карантинные меры для противодействия распространению заболевания COVID-19 и выполнять свою повседневную работу», — говорится в сообщении.

Одесские полицейские применили админпротоколы за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней», другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, которыми налагаются штрафы от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а также на должностных лиц — в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.



В полиции также напомнили, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, статьёй 325 УК предусмотрено наказание в виде штрафа от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет. Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.



Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки полицейские Одессы составили 1 админпротокол относительно нарушения правил карантина.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области