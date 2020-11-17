КВД: медицински нецелесообразен, юридически неправомочен

Заместитель Главы Верховной Рады Елена Кондратюк зарегистрировала в парламенте проект постановления №4381 о рекомендации правительству отменить карантин выходного дня.



Об этом, а также о том, что правительство Шмыгаля не советовалось с Верховной Радой относительно введения карантина выходного дня, заявила Кондратюк в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«На самом деле Верховная Рада об этом ничего не знает. С парламентом никто не советовался. Каких-то больших дискуссий по поводу того, вводить или не вводить карантин выходного дня, я не слышала», — сказала Кондратюк.



Она отметила, что депутаты не намерены противостоять правительству, но предлагают пересмотреть решение по карантину выходного дня в трёхдневный срок.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на критику Кондратюк, сказал, что в ситуации стремительного распространения COVID-19 нужно было быстрое решение, поэтому на длительную общественную дискуссию о введении карантина выходного дня времени не было.

«Сегодня мы говорим, что врачи — на передовой, и если сравнивать борьбу с COVID-19 с войной, то решения в боевых условиях принимают очень быстро. И проводить месяц общественную дискуссию не всегда имеется возможность. Поэтому две недели перед тем мы проводили консультации и с профильными комитетами ВР, мы объявили о том, что такой элемент расторжения социальных контактов будет введён в Украине, об этом говорил глава Минздрава более чем за неделю о введении такого инструмента», — рассказал глава правительства.

Он привёл пример Израиля и Турции, где после введения карантина выходного дня показатели заболеваемости снизились.

Шмыгаль подчеркнул, что медицинская система справляется при суточной заболеваемости в 12 тысяч человек. Но необходимо выйти на своеобразное плато и сдержать стремительное распространение болезни. И именно КВД является шагом для достижения такой цели.

«Сегодня медицинская система справляется с этим количеством больных. Но число врачей у нас ограничено, и возможности врачей — физические возможности людей — ограничены. Количество коек мы увеличиваем, подводим кислород, но может наступить момент, когда врачи будут стоять перед сложными вопросами выбора — чью жизнь спасать. И в связи с этим нам необходимо предпринять шаги, которые позволят достичь плато», — отметил Шмыгаль.



При отмене противоэпидемических мер заболеваемость COVID-19 может достичь 30 тысяч случаев в сутки, что приведёт к коллапсу медицинской системы, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Если отменить все противоэпидемические меры… мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных (в сутки — ред.). Затем получим очень быстро 100% заполненности коек в наших больницах и коллапс медицинской системы», — отметил глава Минздрава.

По его словам, ни одна страна не отказывается от карантинных мер, поскольку других средств сдержать распространение болезни не существует.

Степанов напомнил, что в Европе вводят довольно жёсткие противоэпидемические меры, и с точки зрения эпидемиологии лучшим вариантом является полный локдаун. В Украине, учитывая экономическую ситуацию, компромиссным вариантом является карантин выходного дня. Его цель — уменьшить количество контактов между людьми и таким образом разорвать цепь передачи болезни.



«Как бы мы ни готовили систему, она ни при каких обстоятельствах не выдержит ураганного роста этой болезни, если мы не будем вводить противоэпидемических мер», — констатировал министр.

Тем временем, по всей стране прокатилась волна протестов против карантинного нововведения. Так, в Одессе предприниматели Киевского рынка (район Таирово), торгующие в вещевых рядах, перекрыли проезд по проспекту Академика Глушко.

Сопредседатель политпартии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Юрий Бойко, будучи днями в Одессе, заявил: «Вместо того, чтобы бороться с эпидемией, Зе-правительство, похоже, решило помочь ей уничтожить бизнес и ещё глубже загнать граждан Украины в нищету».

Как сообщала Одесса News, Кабинет Министров 11 ноября ввёл карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье запрещается работа заведений общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры. В то же время работают продовольственные магазины, финансовые учреждения, почта, аптеки (в том числе ветеринарные), медучреждения, АЗС, СТО.

Главное фото: Одесса News/Александр Александров