Европе советуют готовиться ко второй волне COVID-19

Перспектива второй волны коронавирусной инфекции в Европе уже не является далёкой теорией.

Об этом заявила глава Европейского центра по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон в интервью The Guardian, пишет Укринформ.

«Вопрос в том, когда она (вторая волна — ред.) будет и насколько — большой, вот в чём вопрос, на мой взгляд», — сказала Аммон.

Она напомнила, что нынешняя эпидемия ещё не закончилась, хотя правительства многих стран уже ослабили ограничения.

«Если посмотреть на характеристики вируса, посмотреть на то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения — а показатели не такие уж и впечатляющие, от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимыми… Вирус вокруг нас и распространяется гораздо больше, чем в январе и феврале. Я не хочу рисовать картину конца света, но я думаю, что мы должны быть реалистами. Просто сейчас не время полностью расслабляться», — подчеркнула Аммон.

Она настаивает на том, что вторая волна не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанции.

По состоянию на 8.00 утра 22 мая в ЕС, Великобритании, Норвегии, Лихтенштейне и Исландии от коронавируса умерли почти 160 тысяч человек.

По данным Worldometer, Великобритания имеет самый высокий уровень смертности в Европе — 36 042, за ней следуют Италия (32 486) и Франция (28 215).

Однако, Испания ослабляет карантин, продолжив его до 24 мая, и обязывает носить маски в общественном транспорте, пишет La Vanguardia. В этой стране возобновлена деятельность заведений общественного питания, в частности, ресторанов и кафе, чтобы продавать еду на вынос.

Правительство Литвы продлило карантин в стране вплоть до 31 мая. При этом также уточнены правила карантина и график некоторых его послаблений, сообщает портал Delfi.

Планируют некоторые послабления: уточняют порядок ношения масок, разрешают проведение небольших мероприятий, предлагают возобновить предоставление стоматологических услуг.

С 15 мая движение на территории стран Балтии свободно. После поездки не придётся проводить две недели в изоляции. В Литву также могут приезжать граждане других стран ЕС, которые приезжают по работе, бизнесу или учёбе. Приехавшие в страны Балтии из других государств обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию. Границы между этими странами были закрыты с середины марта.

Как сообщала Одесса News, Италия, едва вырвавшись из объятий страшного вируса, постепенно входит в русло прежней жизни. Так, в каналы Венеции вернулись гондолы.