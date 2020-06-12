Если и дальше так пойдёт, карантин в Украине продлят после 22 июня

По состоянию на утро 12 июня в Украине подтверждено 29 753 случая COVID-19 (+683 за сутки), из них 13 464 выздоровели, 870 (+16) умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Учитывая резкий рост числа больных, в Минздраве заявили, что готовят срочные решения, которые помогут спасти жизни украинцев. Об этом говорил Максим Степанов на брифинге 12 июня, подчеркнув, что несмотря на призывы властей, многие не соблюдают элементарные правила безопасности.

«Посмотрите на улице и вокруг: мы все вышли из карантина, мы все решили, что его уже не существует, что такой угрозы как Covid-19 нет. Посмотрите на цифры, которые мы фиксируем каждый день. Не только на цифры заболевших — посмотрите на число летальных случаев: вчера 23 человека, сегодня 21 человек. Это же не просто цифры — это конкретные люди, которые умерли от такого врага, как Covid-19», — подчеркнул министр.

Он заявил, что карантинные меры в стране будут усилены, потому что власть пошла на смягчение карантина по просьбе людей, которые от него устали, а люди перестали его соблюдать совсем.

«… Мы будем предлагать проведение определённых мер — ради вашего здоровья и жизни», — сказал министр.

В ЦОЗ также сообщают, что всего заболевания подтверждено у 2 244 детей, 5 322 медиков, а также, по сообщению пресс-службы Минобороны, 142 военнослужащих. Четверо военных умерли.

Общая в Украине картина по количеству заболевших и выздоровевших выглядит так:

Винницкая обл. — 1317 (832 выздоровели)

Волынская обл. — 1313 (378 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 983 (702 выздоровели)

Донецкая обл. — 279 (122 выздоровели)

Житомирская обл. — 1013 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1506 (675 выздоровели)

Запорожская обл. — 515 (322 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1669 (1001 выздоровели)

г. Киев — 3766 (1132 выздоровели)

(1132 выздоровели) Киевская обл. — 1931 (648 выздоровели)

Кировоградская обл. — 568 (453 выздоровели)

Луганская обл. — 54 (45 выздоровели)

Львовская обл. — 2526 (598 выздоровели)

(598 выздоровели) Николаевская обл. — 316 (206 выздоровели)

Одесская обл. — 1065 (422 выздоровели)

Полтавская обл. — 277 (256 выздоровели)

Ровенская обл. — 2231 (1194 выздоровели)

Сумская обл. — 204 (161 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1372 (1007 выздоровели)

Харьковская обл. — 1426 (692 выздоровели)

Херсонская обл. — 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 529 (387 выздоровели)

Черкасская обл. — 517 (352 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3831 (1200 выздоровели)

(1200 выздоровели) Черниговская обл. — 366 (81 выздоровели).

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский оштрафован за нарушение карантина во время рабочего визита в Хмельницкий.