В Испании за нарушение карантина оштрафовали принца, в Украине — президента

Власти Испании наложили на бельгийского принца Иоахима взыскания в 10 400 евро за нарушение ограничительных правил во время пандемии коронавируса.

Принц участвовал в вечеринке в испанском городе Кордоба, после чего заболел СOVID-19, пишет Укринформ со ссылкой на бельгийское издание «The Brussels Times».

«На Иоахима был наложен максимальный штраф за «серьёзное нарушение правил гражданской защиты», который, если его оплатить в течение 15 дней, может быть сокращён вдвое. 28-летний принц попал в историю после того, как выяснилось, что он совершил перелёт в Мадрид и принял участие в вечеринке в городе Кордоба на юге страны», — говорится в публикации.



По сообщению испанских властных структур, принц Иоахим, племянник Короля Бельгии Филиппа, не стал соблюдать обязательный 14-дневный карантин по прибытии в страну, чем нарушил строгие ограничительные правила в Испании, где коронавирус унёс жизни более 27 136 человек (состоянием на утро 12 июня).

Также принц принял участие в двух вечеринках, после чего он попал в карантин в Испании, поскольку его тест на COVID-19 оказался положительным. Принц уже публично извинился за свой поступок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за нарушение карантинных ограничений во время рабочей поездки на Хмельнитчину ему выписали штраф. 3 июня он посетил кофейню в Хмельницком. Вместе с Зеленским внутри кафе были по меньшей мере ещё пять человек, в том числе главный санитарный врач Украиины Виктор Ляшко.

При этом на тот момент правительством была запрещена деятельность по предоставлению услуг общественного питания в помещениях до 5 июня. Разрешалось работать только летним площадкам, в частности, под тентами, а за одним столом разрешалось находиться не более чем четырём посетителям одновременно.

Как сообщала Одесса News, в мае австрийская полиция во время очередного обхода застала президента страны Александера Ван дер Беллена в ресторане после официально разрешённого времени.