Несмотря на высокую смертность от COVID-19 в мире, карантин постепенно слабеет

На 8.30 утра 8 мая общее число инфицированных новым коронавирусом COVID-19 в мире составляет 3 917 619 (+94 630 за сутки), умерших — 270 720 (+5 636) человек.

Об этом сообщает Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 76 928 (+2 121), в Великобритании — 30 615 (+539), в Италии — 29958 (+274), в Испании —26 070 (+213), Франции — 25 987 (+178).

Украина занимает 35-место в мире по количеству людей, подхвативших вирус.

Несмотря на поражающее воображение количество умерших от новой коронавирусной инфекции, во многих странах мира принимают осторожное послабление карантинных ограничений.

Так, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские дети будут возвращаться в школу с 11 мая постепенно, слаженно и в классы с меньшим количеством учащихся. «Моя цель: чтобы все дети, которым нужно сесть за школьные парты, смогли найти открытую школу в подходящее время», — сказал президент.

С 11 мая, по данным Укринформа, также будут разрешены публичные мероприятия в присутствии не более 10 человек, на церемонии захоронений могут собираться до 20 человек. Планируют разрешить работу магазинов. Но кинотеатры, театры, выставочные центры, пляжи и озёра, крупные торговые центры, рестораны, кафе и бары останутся закрытыми до конца мая.

С 29 мая во Франции можно будет проводить публичные религиозные церемонии.

Сейчас французы обязаны находиться в самоизоляции и покидать дома только по насущной необходимости, что чётко определено правилами и потребностями. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства. За нарушение режима — штраф от 135 евро до 4 тысяч при фиксации более четырёх нарушений в месяц, или лишение свободы на срок до шести месяцев.

К контролю эпидемиологической ситуации МВД мобилизовало 160 тысяч полицейских и жандармов. На усиление охраны объектов критической инфраструктуры также привлекают военных.

Далее, согласно национальной стратегии выхода из карантина, он в облегчённом режиме будет продлён до 2 июня. При этом чрезвычайное санитарное положение продлится до 24 июля.

В Германии правительство уже разрешило открыть парикмахерские при условии обеспечения санитарных стандартов, музеи и зоопарки (там, где они ещё не открылись), детские игровые площадки. Планируется возобновить службы в церквях — при условии присутствия ограниченного количества людей. Поочерёдно будут открываться детские сады и школы.

Пока ещё запрещено проведение массовых мероприятий и больших спортивных соревнований до 31 августа.

Правительство Польши отменило 14-дневную обсервацию, обязательную для граждан, которые проживают в приграничной зоне, а учатся и работают в соседних странах ЕС – Германии, Чехии, Словакии и Литве, открыты для посещения леса и парки, частично отменены ограничения в торговле, возобновили работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, детсады и ясли. В конце этого месяца планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.

В Швеции, где насчитывается почти 25 тысяч больных коронавирусом и 3 тысячи умерших, не спешат с ограничительными мерами, не уступая даже в запрете на парковые прогулки, свидетельством чему является решение властей шведского города Лунд разбрасывать куриный помёт в главном парке, чтобы избежать массовых скоплений людей.

Как пишет СNN, мэр города заявил, что власть пытается максимально держать людей на расстоянии, поскольку доказано, что «парки могут нести серьёзный риск распространения коронавируса».

Ирландия начнёт ослаблять ограничения с 18 мая. Школы в этой стране откроются в сентябре. Однако с понедельника людям старше 70 лет, которые до сих пор находились в самоизоляции, позволят выходить из дома при избежании контактов с другими, на расстояние 2 км от дома, а разрешённое расстояние прогулок для занятий спортом увеличат до 5 километров.

Как сообщала Одесса News, в США впервые за 115-летнюю историю метро в Нью-Йорке подземка была принудительно закрыта на плановое обслуживание с целью проведения дезинфекции.