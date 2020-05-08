Что разрешено в Украине с 11 мая, а что нет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал инфографику относительно правительственного решения о смягчении карантина с 11 мая.

Инфографика опубликована в Telegram главы правительства.

«В понедельник правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. На следующей неделе будет возобновлена ​​работа части учреждений, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий», — прокомментировал Шмыгаль.

В частности, он привёл перечень разрешённых с 11 мая видов бизнеса — стоматология, салоны красоты и парикмахерские, учреждения бытового обслуживания, а также тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, деятельность предприятий в области СМИ, осуществление кино- и видеосъёмок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах.

Кабмин разрешил проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, индивидуальных тренировочных занятий (бег, ходьба, езда на велосипеде, фигурное катание, движение на активных колясках спортсменов с инвалидностью), учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд при условии обеспечения участников средствами индивидуальной защиты, в частности респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Также правительство разрешило торговое и бытовое обслуживание населения (кроме ТРЦ), работу музеев при условии соблюдения требований индивидуальной защиты.

В то же время пока запрещёнными остались: проведение разнообразных массовых мероприятий, работа фитнес-центров и посещение спортзалов, работа общественного транспорта без специальных пропусков, пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного, регулярного железнодорожного транспорта и авиасообщения, пока ещё нельзя посещать кинотеатры, театры, фудкорты, зоны развлечений в ТРЦ.

По-прежнему в силе остаётся запрет на перемещение группами более двух человек (кроме сопровождения детей), пребывание в общественных местах без масок, детей до 14 лет без сопровождения взрослых, пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность, нельзя самовольно оставлять места обсервации.

Как сообщала Одесса News, Кабинет министров продлил в Украине карантин до 22 мая, но с 11 мая – смягчение ранее введённых ограничений.

