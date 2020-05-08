Мадонна во время своего мирового турне переболела COVID-19

Американская певица Мадонна утверждает, что у неё был коронавирус во время мирового турне Madame X.

Об этом певица написала в своём Instagram.

«Если вы дали положительный результат на антитела, это означает, что у вас был вирус, который я, очевидно, подхватила, когда болела в конце моего тура по Парижу более 7 недель назад вместе со многими другими артистами из моего шоу», — написала она.

Мадонна объяснила, что в настоящее время она не болеет, однако результат теста на антитела к COVID-19 у неё оказался положительным.

«В то время мы все думали, что у нас очень тяжёлый грипп. Слава Богу, сейчас мы все здоровы», — отметила певица.

Как сообщала Одесса News, 40-летняя американская певица Pink призналась, что в прошлом месяце у неё и её сына диагностировали заболевание COVID-19. Несколько недель певица провела в самоизоляции и выздоровела.