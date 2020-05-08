Кому в Одессе 8 мая отключат свет

8 мая на территории Одессы произойдёт очередное плановое отключение электроэнергии отдельным потребителям.
Об этом предупредило АО «Одессаоблэнерго».
Так, в этот день с 9:00 до 17:00 не будет света у абонентов по таким адресам:
— ул. 22-я линия, 2, 4;
— Александровский проспект, 33, 35, 37, 39, 41;
— ул. Балковская, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12г;
— Большая Арнаутская, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91;
— Героев обороны Одессы, 48, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66;
— Екатерининская, 84/86, 85, 87, 89, 91, 93;
— Капитана Кузнецова, 93, 95, 97, 99;
— Кузнечная, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 20/22;
— Леси Украинки, 45, 47, 49, 118, 120, 122;
— Льва Толстого, 13, 22, 28;
— Лютеранский переулок, 3, 5, 7;
— ул. Малая Арнаутская, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76;
— переулок Ониловой, 13, 15, 15а, 17;
— ул. Пантелеймоновская, 76.
с 10:00 до 17:00
— Атамана Головатого, 64, 64а, 64б, 64в, 66, 68, 73, 73б, 75, 77, 96;
— Черноморского Казачества, 95, 97.
Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.