Мэр Одессы осмотрел «Пункты несокрушимости» в Суворовском районе

Одесский городской голова Геннадий Труханов 15 декабря побывал в двух «Пунктах несокрушимости» в Суворовском районе города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что из-за обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры страны многие одесситы остались без света в домах. Когда электроснабжения нет длительное время, «Пункты несокрушимости» крайне необходимы.

Только за последние четыре дня в городе зафиксировано почти 55 тысяч посещений таких пунктов.

«Я хочу обратиться к жителям посёлка Котовский и сказать, что бригады ДТЭК и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет и тепло в дома одесситов», — сказал Геннадий Труханов.

По состоянию на 14 декабря в Одессе уже оборудовано около 260 «Пунктов несокрушимости».

Как сообщала Одесса News, 14 декабря Геннадий Труханов открыл «Пункт несокрушимости» в одесской школе №41.

Фото и видео: «Одесса»

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