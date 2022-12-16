Мэр Одессы осмотрел «Пункты несокрушимости» в Суворовском районе

Одесский городской голова Геннадий Труханов 15 декабря побывал в двух «Пунктах несокрушимости» в Суворовском районе города.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Отмечается, что из-за обстрелов оккупантами энергетической инфраструктуры страны многие одесситы остались без света в домах. Когда электроснабжения нет длительное время, «Пункты несокрушимости» крайне необходимы.
Только за последние четыре дня в городе зафиксировано почти 55 тысяч посещений таких пунктов.
«Я хочу обратиться к жителям посёлка Котовский и сказать, что бригады ДТЭК и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы вернуть свет и тепло в дома одесситов», — сказал Геннадий Труханов.
По состоянию на 14 декабря в Одессе уже оборудовано около 260 «Пунктов несокрушимости».
Как сообщала Одесса News, 14 декабря Геннадий Труханов открыл «Пункт несокрушимости» в одесской школе №41.
Фото и видео: «Одесса»
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