Нацагентство по предотвращению коррупции взялось за образ жизни нардепа Королевской

Национальное агентство по предотвращению коррупции передаёт в Специализированную антикоррупционную прокуратуру результаты мониторинга образа жизни народного депутата Натальи Королевской.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«По результатам мониторинга образа жизни народного депутата Наталии Королевской НАПК передаёт обоснованный вывод об обнаружении признаков уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, в САП», — говорится в сообщении.

В ходе мониторинга были выявлены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн.

В частности, во время мониторинга НАПК обнаружило имение отца Королевской.

«В декларации за 2020 год Наталья Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нём домом общей площадью 614,6 кв. м в Киевской области. Участок и имение принадлежат отцу Королевской», — говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что в то же время указанный жилой дом фактически размещён не только на задекларированной земле, а ещё в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности её отца есть ещё один земельный участок, являющийся частью одного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съёмки, все четыре участка смежны, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, ограждённый сплошным забором.

«Жилищный комплекс (4 земельных участка и два дома) был приобретён в собственность отцом депутата через ипотечный договор от 2019 года. Договор кредита был заключён в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн долларов США, который якобы предоставлялся на возвратной беспроцентной основе отцом чиновницы. При этом представителем компании в Кипре выступал помощник Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время, общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание», — отметили в НАПК.

По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у её отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, она указала факт пользования домовладением в с. Лесники, которые входят в комплекс, в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований.

Также депутат не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью свыше 2 млн руб. (563 860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021).

Кроме того, Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов, отметили в НАПК.

«Согласно абзацу 2 ч. 4 ст. 51-4 Закона НАПК направит материалы в отношении Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, и осуществление досудебного следствия, чтобы привлечь депутата к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности.

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