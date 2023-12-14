В Испании ГБР и полиция провели обыски в недвижимости бывшего военкома Одессы

Сотрудники Госбюро расследований Украины совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы Евгения Борисова.

Об этом сообщается на официальном сайте ГБР.

Отмечается, что 13 декабря на основании отправленного Государственным бюро расследований запроса о международной правовой помощи Национальной Полицией Королевства Испания с участием работников Главного следственного управления ГБР проведены обыски в приобретённой родственниками военкома вилле и офисном помещении.

«В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи. На основании собранных доказательств и запроса ГБР компетентным органом Королевства Испания был наложен арест на эти виллу и офисное помещение. Государственное бюро расследований благодарит работников Национальной полиции и Генеральной прокуратуры Королевства Испания за оперативное выполнение задач в рамках международного сотрудничества и сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией и другими преступлениями», — говорится в сообщении.

Продолжаются другие следственные действия, направленные на сбор доказательств в уголовном производстве. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.

Одесса News информировала, что против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

В ходе расследования установлено, что он приобрёл два объекта недвижимости в городе Марбелья в провинции Малага Королевства Испания. В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также в феврале 2023 г. он приобрёл вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Бывшего военкома подозревают: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины); в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершённое в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в организации легализации средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209); в превышении служебных полномочий и предоставлении незаконных указаний подчинённым сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избежании от призыва в ряды ВСУ определённых лиц за денежное вознаграждение; в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путём обмана, совершённое в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По материалам расследования ГБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета Борисова и членов его семьи. Среди ранее арестованного имущества: земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области; два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м; домовладение в Одессе площадью 78,5 га; две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе; автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска; автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска; автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска; автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021; автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска; автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и прочее.

Фото и видео: ГБР

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy