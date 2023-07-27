Суд арестовал имущество семьи одесского экс-военкома Борисова, список поражает

По материалам Государственного бюро расследований (ГБР), суд арестовал имущество семьи бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Как сообщает ГБР, суд также арестовал его деньги и банковские счета, а также членов его семьи.

Среди арестованного имущества:

Земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области

Два дома в Одессе общей площадью более 420 кв.

Домовладение в Одессе площадью 78,5 га

Две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе

Автомобиль Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска

Автомобиль Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года

Автомобиль Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска

Автомобиль Audi A6, 1999 года выпуска и т.д.

В то же время, пытаясь предотвратить дальнейшие правовые действия следствия, родственники Борисова пытались вывезти часть имущества за границу. Так, при попытке пересечения границы в пункте пропуска «Паланка–Маяки–Удобное» был остановлен автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска.

Как установили работники ГБР, авто зарегистрировано на невестку Борисова и проходит вещественным доказательством по делу экс-военкома. У следствия есть основания полагать, что автомобиль был приобретён противоправным путём. Автомобиль изъят. Замысел не удался, — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, против бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало его, суд поместил под стражу под залог в 150 миллионов гривен.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Борисова подозревают: в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины); в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершённое в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины); в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путём обмана, совершённое в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины). Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Фото: ГБР

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