В Одессе приговорили к 8 годам тюрьмы убийцу и грабителя

В Одессе осудили 39-летнего мужчину, который нанёс своей арендодательнице смертельные телесные повреждения и завладел её имуществом.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Событие произошло в июне в доме 77-летней одесситки по улице Рассвета, где правонарушитель более двух лет арендовал комнату.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что квартирант узнал, где хозяйка дома держит деньги, а во время бытового конфликта из-за того, что женщина выразила своё недовольство появлением алкоголя, которым мужчина начал злоупотреблять, беспощадно избил старушку, отобрал у неё мобильный телефон и деньги в сумме 5000 гривен, 450 долларов и 100 евро, после чего сбежал в другой город.

«Пострадавшая в тяжёлом состоянии без помощи пролежала на месте избиения несколько часов, пока её не обнаружили соседи, наведавшись в гости и заметив открытую входную дверь. Они вызвали скорую и полицию. Врачи госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием, переломами костей носа и челюсти и другими телесными повреждениями. Почти две недели медики боролись за жизнь потерпевшей, но, к сожалению, от полученных телесных повреждений она скончалась», — говорится в сообщении полиции.

Оперативники на следующий день установили и разыскали правонарушителя, признавшегося в содеянном.

У мужчины изъяли почти все незаконно присвоенные средства, которые он начал тратить. Также полицейские разыскали сбытый им мобильный телефон.

Фигуранта стражи порядка задержали и на время следствия поместили под стражу, а собрав достаточно доказательств, выдвинули правонарушителю обвинение в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшей, и в нападении с целью завладения чужим имуществом, сопряжённом с насилием, опасным для жизни подвергшегося нападению, то есть разбое.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года убийца военнослужащего из Подольска Одесской области приговорён к 7 годам заключения.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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