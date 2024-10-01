В Лас-Вегасе установили 13-метровую статую обнажённого Трампа

В Лас-Вегасе (США) установили 13-метровую статую обнажённого кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Об этом сообщило американское онлайн-издание The Wrap, пишет ГОРДОН.

Отмечается, что статуя изготовлена из арматуры, покрытой пенопластом, и весит примерно 6 тыс. фунтов (2,7 тыс. кг).

Скульптура изображает мрачного политика, а его подвижные руки напоминают марионетку.

По словам организаторов, изображение обнажённого Трампа олицетворяет «прозрачность, уязвимость и публичность политических деятелей». Таким образом они стремятся побуждать людей к критическому мышлению и инициировать дискуссии относительно «прозрачности» в политике «или же её отсутствия».

Пока что статуя будет стоять у автомагистрали в Лас-Вегасе, однако позже отправится в турне по Штатам.

Как сообщала Одесса News, Камала Харрис официально начала свою президентскую кампанию 21 июля, через несколько часов после того, как президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки 2024 года.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Главными соперниками на них станут Дональд Трамп и Камала Харрис.

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