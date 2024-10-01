В Одессе отметили День защитников и защитниц Украины

1 октября, в День защитников и защитниц Украины, в Одессе возложили цветы к Мемориалу борцам за Украину.

Как передаёт корреспондент Одесса News, в церемонии памяти приняли участие руководители города и области, представители всех родов войск Вооружённых Сил Украины, силовых и правоохранительных структур, ветераны и семьи погибших защитников и защитниц.

Одесса News информировала, что в 9.00 в Одессе, как и по всей стране, прошла общенациональная минута молчания в память о погибших воинах.

Фото: «Одесса»

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