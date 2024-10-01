Одесские пограничники разоблачили фиктивные схемы бракосочетания «уклонистов»

Во время пограничного контроля в пункте пропуска «Орловка» военнослужащие Измаильского отряда в двух случаях разоблачили признаки противоправных схем бракосочетания мужчин с женщинами с инвалидностью.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Чтобы избежать мобилизации и выехать за границу, 31-летний житель Житомирщины женился на женщине с инвалидностью, которая старше его на 10 лет. Он рассказал, что везёт жену на лечение в Турцию, однако она говорила, что мужчина уезжает на работу. Несмотря на то, что брак был заключён всего три месяца назад, супруг счастливой даты не помнит. Также оба не знают личных данных друг о друге, да ещё и проживают не вместе», — в качестве примера рассказали пограничники.

Отмечен также и другой случай с 31-летним мужчиной из Одесской области, который хотел выехать со своей новоиспечённой женой-инвалидом.

«Интересно в этом случае то, что вместе с ними в автомобиле ехала 28-летняя женщина, которую он представил как свою двоюродную сестру. Но, как выяснили пограничники, последняя состояла с ним в гражданском браке и у них даже двое детей. Как и в предыдущем случае «супруги» ничего не знали друг о друге», — сообщили пограничники.

Об обнаружении признаков уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», пограничники направили сообщение в Измаильский районный отдел Национальной полиции Украины.

Одесса News информировала, что в сентябре 2024 года четверо мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку Дунай на байдарках, задержали пограничники Измаильского отряда.

Фото: Госпогранслужба

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