В Одессе ветеранам с инвалидностью обеспечивают все этапы реабилитации

В Одессе ветеранам с инвалидностью обеспечивают все этапы реабилитационного цикла.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что реабилитационные отделения работают почти во всех городских больницах, но стационарная помощь – лишь часть длительного процесса интеграции в гражданскую жизнь ветерана.

«Далее – адаптивный спорт, профессиональная переориентация или открытие собственного дела, что позволит человеку с инвалидностью обеспечивать свои и потребности своей семьи.

Так, сегодня сапёр Геннадий, мой тёзка, подорвавшийся на Херсонщине и потерявший все конечности, впервые встал на протезы. До этого он овладел протезами верхних конечностей. Также Геннадий проходит реабилитацию по игре в бильярд, — написал на своей странице в Facebook Одесский городской голова Геннадий Труханов.

В структуре Департамента здравоохранения горсовета создан отдел по вопросам координации предоставления реабилитационной помощи людям с инвалидностью. Отдел под руководством Василия Рыбака контролирует все этапы реабилитационного цикла. Также по вопросам помощи и интеграции ветеранов можно обращаться в городской Ветеран Хаб.

Одесса News информировала, что 1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины.

Фото и видео: «Одесса»

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