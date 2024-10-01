В Одессе ветеранам с инвалидностью обеспечивают все этапы реабилитации

В Одессе ветеранам с инвалидностью обеспечивают все этапы реабилитационного цикла.
Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.
Отмечается, что реабилитационные отделения работают почти во всех городских больницах, но стационарная помощь – лишь часть длительного процесса интеграции в гражданскую жизнь ветерана.
«Далее – адаптивный спорт, профессиональная переориентация или открытие собственного дела, что позволит человеку с инвалидностью обеспечивать свои и потребности своей семьи.
Так, сегодня сапёр Геннадий, мой тёзка, подорвавшийся на Херсонщине и потерявший все конечности, впервые встал на протезы. До этого он овладел протезами верхних конечностей. Также Геннадий проходит реабилитацию по игре в бильярд, — написал на своей странице в Facebook Одесский городской голова Геннадий Труханов.
В структуре Департамента здравоохранения горсовета создан отдел по вопросам координации предоставления реабилитационной помощи людям с инвалидностью. Отдел под руководством Василия Рыбака контролирует все этапы реабилитационного цикла. Также по вопросам помощи и интеграции ветеранов можно обращаться в городской Ветеран Хаб.
Одесса News информировала, что 1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины.
Фото и видео: «Одесса»
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy