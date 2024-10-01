Командующий ВМС ВСУ поздравил с Днём защитников и защитниц Украины

Командующий Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа поздравил с Днём защитников и защитниц Украины, который отмечается 1 октября.

Текст поздравления опубликован на странице ВМС ВСУ в Facebook.

«1 октября мы отмечаем Покров Пресвятой Богородицы, День Украинского казачества, День ветерана. Но наиболее значимым для нас сегодня является День защитников и защитниц Украины. Это праздник прежде всего тех, кто боролся за наше право на независимость: как во времена настоящего, так и в прошлом. От воинов-русичей и казаков, сечевых стрелков и воинов УПА до тех, кто встал на защиту своей страны сначала в 2014-м, а затем и в 2022 году», — отметил Неижпапа.

Командующий ВМС подчеркнул, что «благодаря нашим героическим предкам мы получили суверенное государство, благодаря военным, воюющим ныне – мы его не потеряли. Это также праздник для семей наших защитников и защитниц, для уважаемых ветеранов и самых молодых защитников — курсантов и лицеистов, которые, несмотря на юный возраст, уже сделали свой настоящий взрослый выбор. Этот день — еще одна возможность поблагодарить тех, кто без устали и самоотверженно ведете борьбу с беспринципным врагом, который хочет любой ценой лишить нас права на свободную и безопасную жизнь, на собственную культуру и язык, пытаясь уничтожить материальное и духовное наследие наших предков».

Алексей Неижпапа выразил своё уважение «всем, кто положил свою жизнь, защищая родной край от захватнических русских орд» и уверенность в Победе.

«Убеждён, что скоро наступит время, когда флаг Украины будет развеваться по всей стране: и над Крымом, и над Донбассом. Мы ведь не остановимся, пока не очистим родную землю, реки и озёра, бескрайнее украинское небо, наши Чёрное и Азовское моря от малейшего следа оккупанта», — говорится в заключительной части поздравления.

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