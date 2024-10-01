В Госдепе США сделали новое заявление по поводу ударов по территории РФ

Чтобы атаковать военные объекты на территории страны-агрессора РФ своим оружием, Украине не нужно просить разрешения у США.

Об этом сообщил спикер Государственного департамента Штатов Мэтью Миллер во время брифинга 30 сентября, видеозапись которого обнародовал Госдеп в YouTube, пишет издание ГОРДОН.

Он напомнил, что украинские военные могут применять оружие американского производства по приграничью страны-агрессора, однако на вопросы журналиста относительно дальнобойных ударов западным оружием чиновник прямого ответа не дал.

«Прежде всего Украине не нужно наше разрешение, чтобы наносить ответные удары по российским целям. Они являются суверенной страной и могут использовать то оружие, которое создали самостоятельно», – сказал Миллер.

Такого оружия, по его словам, у Украины «огромное количество».

Одесса News информировала, что сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Президента США Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории РФ западным оружием, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.

Владимир Путин заявил 25 сентября во время заседания постоянного Совбеза по ядерному сдерживанию об обновлении основ государственной политики в сфере ядерного сдерживания и расширил условия применения ядерного оружия, сказав, что «применение обычного оружия, если оно будет угрожать суверенитету РФ, тоже будет считаться основанием для ядерного ответа».

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