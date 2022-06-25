Жизнь продолжается: В Одессе военный из Днепра и уроженка Луганска создали семью

В Центральном Дворце бракосочетаний Одессы военнослужащий из Днепра и уроженка Луганщины создали новую украинскую семью.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг» ВСУ.

Отмечается, что история любви Максима и Наталии началась почти четыре года назад на городской Набережной в Днепре: «Той зимой молодой офицер Максим находился в очередном отпуске, вернувшись в родной Днепр из служебной командировки — защищал воздушное пространство на Донбассе в районе Волновахи под время проведения операции Объединённых сил.

Наталья в 2014 году переехала в город на Днепре из Луганской области, когда её малую родину временно оккупировали войска РФ. На новом месте девушка работала администратором в одной из сетей оптики.

Зимняя прогулка вдоль Набережной превратилась для молодых людей в любовь с первого взгляда. Они стали встречаться, строить планы на будущее и были счастливы. О браке счастливая пара думала давно, но узаконить свои отношения удалось только сейчас.

Говорят, война – это не помеха, ведь молодожёны абсолютно уверены в своих чувствах. Тем более что у 28-летних Максима и Натальи уже подрастает их годовалая дочь – Кира.

24 июня молодожёны торжественно зарегистрировали брак в Одессе, поскольку Максим, уже получивший очередное воинское звание – капитан, теперь защищает юг Украины от врага.

Поздравить счастливую пару пришли родственники, друзья и знакомые.

Слова приветствия молодожёнам адресовал и командующий войсками ОК «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук: «Искренне поздравляю молодожёнов! Желаю во времена тяжёлых испытаний сохранить и приумножить свои светлые чувства, и чтобы пылкий огонь сердец всегда горел ярким пламенем любви, озаряя окружающий мир. Желаю бесконечного семейного счастья у тёплого домашнего очага, светлого, счастливого, беззаботного и мирного будущего. Наслаждайтесь каждой минутой, проведённой вместе. Но всю жизнь берегите в сердцах любовь друг к другу так же горячо, как сейчас каждый из нас сохраняет веру в победу Украины!».

От сослуживцев Максима молодые супруги получили бытовую технику для кухни в подарок.

Молодожёны поделились планами: «Хотим жить счастливо и иметь много детей. Но сначала – Победа».

Музыкальные поздравления счастливые супруги и гости праздника получили от Центра военно-музыкального искусства ВМС ВС Украины.

Одесса News рассказывала об экстремальной любви и такой же свадьбе пары одесситов.

Фото: ОК «Юг»/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod