Ах, эта свадьба пела и ревела: байкеры показали финал экстремальной любви в Одессе

Кто-то мечтает о принце на белом коне, кто-то – о брутальном парне в косухе, с татуировками на руках, восседающем на своём железном «скакуне». А если дама его сердца тоже влюблена в рёв мотора и ветер в лицо, то всем становится ясно – судьба свела их вместе.

Как передаёт корреспондент Одесса News, сегодня в Одессе бракосочетались два байкера — одесситы волонтёр-домохозяйка Надя и автослесарь Пётр.

Их поздравил суши ресторан Budusushi, который подарил молодожёнам большой сэт. Солист хора одесской епархии исполнил для ребят песню.



Свидетелями на свадьбе в Одесском Дворце бракосочетаний были друзья-байкеры и ребята из Службы экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО).



Как сообщала Одесса News, в июне 2021 года Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО) исполнилось 10 лет.

Фото и видео: Александр Александров/Одесса News

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