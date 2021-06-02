СЭМПО приглашает на День рождения

5 июня исполняется 10 лет Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО) .

День рождения СЭМПО будет праздновать в этот день на площадке HelloMoto (ул. Инглези, 13).

Начало праздника в 12.00.

Организаторы праздника хотят подарить Вам море позитива, улыбок и памятные подарки. Для Ваших деток будет море развлечений:

Выступления танцевальных коллективов

Показательное выступления от клуба Insight Fight Team

Шоу программа на ходулях

Аквагрим

Мороженое

Весёлые конкурсы.

Именинник приготовил конкурсную программу с памятными призами и рок-концерт с участием групп:

Дюковский Сад

Ураган

Пульс

Ракета

Standard Cheating

Come Back.

Для Вас будут работать:

Сказка Востока (шашлык,кальян)

BUDUSUSHI

АкВа БеНе

Кофе Машина.

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