СЭМПО приглашает на День рождения

5 июня исполняется 10 лет Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО) .
День рождения СЭМПО будет праздновать в этот день на площадке HelloMoto (ул. Инглези, 13).
Начало праздника в 12.00.
Организаторы праздника хотят подарить Вам море позитива, улыбок и памятные подарки. Для Ваших деток будет море развлечений:
- Выступления танцевальных коллективов
- Показательное выступления от клуба Insight Fight Team
- Шоу программа на ходулях
- Аквагрим
- Мороженое
- Весёлые конкурсы.
Именинник приготовил конкурсную программу с памятными призами и рок-концерт с участием групп:
- Дюковский Сад
- Ураган
- Пульс
- Ракета
- Standard Cheating
- Come Back.
Для Вас будут работать:
- Сказка Востока (шашлык,кальян)
- BUDUSUSHI
- АкВа БеНе
- Кофе Машина.
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