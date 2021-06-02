MenuМеню

  1. Домой
  2. Анонсы
  3. СЭМПО приглашает на День рождения

СЭМПО приглашает на День рождения

190395583_2958680197750637_1878872965783987854_n-Cropped.jpg

5 июня исполняется 10 лет Службе экстренной мотопомощи Одессы (СЭМПО) .

День рождения СЭМПО будет праздновать в этот день на площадке HelloMoto (ул. Инглези, 13).

Начало праздника в 12.00.

Организаторы праздника хотят подарить Вам море позитива, улыбок и памятные подарки. Для Ваших деток будет море развлечений:

  • Выступления танцевальных коллективов
  • Показательное выступления от клуба Insight Fight Team
  • Шоу программа на ходулях
  • Аквагрим
  • Мороженое
  • Весёлые конкурсы.

Именинник приготовил конкурсную программу с памятными призами и рок-концерт с участием групп:

  • Дюковский Сад
  • Ураган
  • Пульс
  • Ракета
  • Standard Cheating
  • Come Back.

Для Вас будут работать:

  • Сказка Востока (шашлык,кальян)
  • BUDUSUSHI
  • АкВа БеНе
  • Кофе Машина.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 83

Смотрите также...

scroll to top