Над пляжами Одессы пока не развевается «Голубой флаг-2021», но вода — чистая

Пробы морской воды, отобранные в контрольных точках на восьми пляжах Одессы, соответствовали нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Об этом сообщает Главное управление «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».

По словам замдиректора КП «Побережье Одессы» Николая Головина, сейчас в городе имеется 79 пляжей, в том числе 77 намытых искусственно и 2 естественных. Из них 65 сдаются в аренду, а из оставшихся готовы принять пляжников только 5. Это два пляжа в Лузановке, по одному – в Аркадии, на 13-й станции Большого Фонтана и так называемая «Собачка». В данный момент на этих пляжах продолжается подготовка к открытию 4 июня сезона.

Лишь Черноморский городской пляж уже в десятый раз подряд торжественно поднял Голубой флаг, как символ Международного сертификата качества. Это единственный коммунальный морской пляж в Украине, удостоившийся такой награды.

Как сообщает департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской облгосадминистрации, экологический сертификат выдаётся пляжам Европы, Африки, Карибских островов, Новой Зеландии и Канады на основании решения независимого международного жюри. Участие в программе «Голубой флаг» принимает 47 стран мира, в том числе и Украина.

Сертификат получают только те пляжи, которые соответствуют 33 критериям, в частности, экологическое образование и информирование населения, качество воды, экологический менеджмент, безопасность и т.д.



Как сообщала Одесса News, в мае были проведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы, подтвердившие её хорошее качество.

Фото и видео: 04868.com.ua

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