С начала июля «зерновым коридором» из одесских портов вышли лишь 6 судов

За 11 дней июля из морских портов Одесской области вышло 6 судов с 215 тыс. т агропродукции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

«С начала июля из черноморских портов вышли 6 судов. Совокупно на них было загружено только 215 тысяч тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 11 июля в морпорту «Одесса» завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это последние два балкера, ожидавших загрузки.

В министерстве подчёркивают, что флота под погрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис.

Более 2-х месяцев не работает порт Южный, потому что россияне «вычёркивают» все направляющиеся к нему суда.

Сообщается также, что с 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. В настоящее время 29 судов, которые должны доставить более 1,4 млн т агропродукции для стран Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.

Министерство информирует, что украинская агропродукция занимает значительное место в продовольственной безопасности мира. Полная остановка экспорта украинского зерна морем приведёт к росту цен на продовольствие и усугубит кризис в бедных странах.

«Это понимает мир, это понимают партнёры. Последние несколько месяцев зерновой коридор практически не работает. Пока мы совместно с партнёрами прилагаем максимум усилий, чтобы украинское зерно поступало на рынки в необходимом для мира объёме», – заявил вице-премьер министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков отметил, что Украина всегда выполняла и готова дальше выполнять те обязательства, которые брала на себя, когда подписывали «зерновое соглашение».

Также вице-премьер призвал мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство.

Для справки. В период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и выходящего флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция намечена на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот.

С 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Как сообщала Одесса News, в Турции заявляют о готовности применять военно-морские силы для охраны судов, которые будут следовать «зерновым коридором».

ООН и Турция 18 марта 2023 года договорились о продлении «Инициативы по безопасной транспортировке агропродукции через Чёрное море». Действие соглашения было продлено на 120 дней, однако россияне заявляли, что соглашение будет действовать до 18 мая 2023 года. Кубраков 17 мая сообщил, что соглашение будет действовать до 18 июля 2023 года.

Фото: Миновосстановления

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