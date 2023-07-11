В Украине начали действовать новые ограничения по табачным изделиям

В Украине вступили в силу новые ограничения в отношении табачных изделий, в частности, ответственность за курение электронных сигарет в общественных местах.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Telegram.

Отмечается, что с 11 июля вступили в силу нормы закона № 1978, которыми внесено немало изменений в антитабачное законодательство.

В частности, запрещается реклама и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. Устанавливается штраф за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн., а в случае повторного нарушения – 10 200 грн.

За курение с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях курильщики будут нести ответственность по аналогии с курением обычных сигарет. Также запрещено производство (кроме экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, содержащих вкусоароматические добавки.

В Госпродпотребслужбе отметили, что табачные изделия, электронные сигареты, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также устройства для потребления табачных изделий без их сгорания, введённые в обращение до вступления в силу соответствующих положений настоящего закона, находятся в обращении до их полной реализации в пределах срока годности для потребления, но не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего закона.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что с апреля 2023 года возобновлён контроль за соблюдением антитабачного законодательства. Нормы антитабачного законодательства обосновываются на Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и Директиве 2014/40/ЕС, которые предусматривают ограничения на применение в табачной индустрии маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда.

Для справки. В Украине 27,4% людей потребляют табачные и никотиновые изделия, 23% являются ежедневными потребителями.

Как сообщала Одесса News, в Канаде с 1 августа начнётся поэтапный переход на продажу сигарет, где предупреждение об их вреде для здоровья будет размещено на каждой из них.

Инфографика: Госпродпотребслужба

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