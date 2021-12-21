Украинцы живут на 12 лет меньше других европейцев

Продолжительность жизни в Украине на 12 лет короче, чем в других странах Европы.

Об этом сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им.М.В.Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Укринформ.

«Если посмотреть среднегодовые темпы сокращения населения, именно естественного сокращения, то они в Украине не такие уж выдающиеся. Тут другое происходит – в Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чём надо кричать и бить в колокола, потому что в среднем украинцы живут на 12 лет меньше, чем в экономически развитых странах», — сказала Либанова.

Она отметила, что причина тут не социально-экономическая, это, в первую очередь, неспособность и нежелание вести здоровый образ жизни.

«Из экономических факторов это, конечно же, условия занятости, достаточно большая доля занятых во вредных и опасных условиях. ВОЗ говорит, что все смертности: 20% — это экология, 20% — генетика, 10% — система здравоохранения, 50% — это образ жизни. В частности, с тем совершенно недопустимым образом жизни большинства наших мужчин связано то, что у нас разница 10-11 лет в продолжительности жизни мужчин и женщин. Кстати сказать, это феномен бывшего Советского Союза. Даже в Эстонии, Литве, Латвии гендерная разница продолжительности жизни такая же ужасная», — сообщила Либанова.

При этом она добавила, что превышение смертности над рождаемостью является характерной чертой всех экономически развитых стран, не только европейских. Происходит это в первую очередь потому, что примерно с 1960 года ни в одной европейской стане уровень рождаемости не обеспечивал даже простое воспроизводство населения.

«То есть, каждое следующее поколение было хотя бы чуть-чуть, но меньше предыдущего. Потому что для того, чтобы поколение родителей численно заместилось поколением детей, нужно, чтобы в среднем женщина за свою жизнь родила 2,13-2,15 ребёнка. А ни в одной развитой стране, за исключением США, нет даже двух. В результате демографическая пирамида постепенно превращается в демографический ромб. В прошлом году на земном шаре в целом, включая Африку, Азию, ОАЭ, количество людей 80+ было больше, чем количество детей 0 — 5. Такого не было никогда, это впервые», — подчеркнула академик.

Как сообщала Одесса News. по мнению доктора наук по государственному управлению, эксперта по миграции Елены Малиновской, население Украины стареет, а рождаемость уменьшается,в то же время, экономическая ситуация ухудшается.

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