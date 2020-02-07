Минус один: одесский пляж «Дельфин» функционировать в этом сезоне не будет

Во время очередного курортного сезона одесский пляж Дельфин будет закрыт для посещения.

Об этом сообщил на сессии городского совета 6 февраля вице-мэр Андрей Котляр, пишет ТАЙМЕР.

Причина закрытия пляжа — находящийся на мели в районе пляжа танкер Delfi.

По пессимистичным прогнозам чиновника, танкер не будет убран оттуда не только до начала, но и до конца летнего периода отпусков. Хоть владельцу танкера дали время снять его с мели до 31 марта, однако вряд ли он выполнит это указание, тем более, что он всячески затягивает этот процесс.

В случае, если собственник танкера до 31 марта не уберёт судно, то только в апреле такое право получит Одесский морской торговый порт (ОМТП), но для этого понадобится, по предварительным расчётам, от 20 до 25 миллионов гривен и 120 дней.

«Будет хорошо, если удастся убрать до конца года», — отметил Котляр.

Пляж Дельфин планируют закрыть не только с суши, где будут выставлены специальные посты, но и со стороны моря (при помощи спецпоста с плавсредствами). Делается это, чтобы обезопасить отдыхающих, которые могут захотеть подобраться поближе к танкеру для фотосъёмки.

Распиливать потерпевшее крушение судно нежелательно, поскольку внутри могут оставаться горюче–смазочные материалы.

«Иначе они выльются в воду и создадут экологическую катастрофу. Технологии позволяют снять это судно целиком», — пояснил заместитель городского головы Одессы.