В Одессе демонтировали мемориальную доску партизанам-большевикам

Представители патриотических сил Одессы демонтировали вслед за барельефом Маршалу Жукову и «Всесоюзному старосте» Михаилу Калинину мемориальную доску «группе партизан-большевиков Хворостина» на стене дома по улице Новосельского.

Об этом сообщает Южное отделение Украинского института национальной памяти (УИНП) в Facebook.

«Осуществлён демонтаж доски, где указано, что в 1919-1920 годах в этом же доме «была замучена» группа партизан-большевиков по «делу 17″ во главе с Александром Хворостиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «большинство одесситов, к сожалению, не представляют, что за историческое событие увековечено этой доской. А Хворостин известен тем, что возглавил в ноябре 1919 года в Одессе разведывательный отдел военно-революционного штаба большевиков». В то время Одесса находилась под совместным контролем Украинской галицкой армии и вооружённых сил России. «Хворостин организовывал подполье вместе со своим заместителем Лазаревым, склоняя на сторону красных местный криминал. Последним было обещано в случае поддержки полное освобождение перед законом и безнаказанное право на экспроприацию состоятельных горожан», — рассказали в УИНП.

В то же время, как уточнили в Институте нацпамяти, «просуществовал этот большевистский штаб не более месяца. В декабре 1919 года он был разоблачён, Хворостин вместе с ещё 16 большевиками-штабистами были арестованы. Наконец, 9 большевиков были казнены, а 8 отправлены на каторжные работы. Вот и весь «подвиг» Хворостина, который советская пропаганда сделала ещё одним мифом».

Подробно этот период истории Одессы описан в книге историка Виктора Савченко и писателя Виктора Файтельберга-Бланка «Одесса во времена войн и революций 1914-1920».

Мемориальная доска подлежала обязательному демонтажу согласно пунктам «г» и «д» закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», подытожили в Южном отделении УИНП.

Как сообщала Одесса News, 6 февраля в Одессе демонтировали со стены дома №5 на улице Гоголя мемориальную доску одному из сподвижников Сталина — «всесоюзному старосте» Михаилу Калинину, а 4 февраля — последний барельеф маршала Жукова на стене университетского общежития на ул. Новосельского.