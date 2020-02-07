Глава САП: Пусть Труханов не расслабляется

В инициированных НАБУ и САП делах вынесены два оправдательных приговора, но они не вступили в законную силу, и их рассмотрение продолжается в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Одно из дел — о продаже завода «Краян» в Одессе.

Об этом сказал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге об итогах деятельности НАБУ и САП во втором полугодии 2019 года, сообщает Укринформ.

«У нас есть оправдательные приговоры по Запорожскому титано-магниевому комбинату и по Одессе — дело Труханова. Но подчёркиваю — ни один из этих приговоров до сих пор не вступил в законную силу, поэтому говорить, что они уже действуют, неправильно», — сказал Холодницкий.

Он добавил, что НАБУ и САП подали апелляционные жалобы на эти решения, где изложили свою позицию, рассмотрение жалоб продолжается в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. «Прокуроры в своей позиции уверены, мы считаем эти приговоры незаконными, мы их обжаловали», — добавил Холодницкий.

Как сообщала Одесса News, в январе этого года Высший антикоррупционный суд проинформировал, что рассмотрит апелляционную жалобу на оправдательный приговор 8 фигурантам дела во главе с мэром Геннадием Трухановым о завладении многомиллионными бюджетными средствами при приобретении админздания бывшего завода «Краян».

Ранее Малиновский райсуд Одессы не нашёл виновных по делу «Краян» и оправдал всех фигурантов дела о завладении бюджетными средствами. В САП не согласились с этим решением и подали апелляционную жалобу, требования которой касаются необходимости отмены необоснованного оправдательного приговора и вынесения нового, с назначением наказания.

Обвиняемыми по этому делу являются мэр Одессы Труханов и еще семь фигурантов уголовного производства, которым САП инкриминирует завладение денежными средствами городского бюджета в объёме более 92 миллионов гривен в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода «Краян» по завышенной цене.

В конце января стали известны фамилии новых фигурантов этого дела, которых НАБУ считает фактическими организаторами и контролёрами схемы завладения 92 миллионами гривен местного бюджета Одессы при приобретении этого здания: депутат Одесского облсовета Олег Бабенко, бывшая помощница Геннадия Труханова Алёна Попова, экс-нардеп Александр Дубовой и бывший депутат Килийского райсовета Анатолий Коломиец.

ВАКС удовлетворил 30 января ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Коломийцу в виде залога в размере 420 тысяч 400 гривен.

31 января ВАКС избрал меру пресечения Александру Дубовому, которому назначили залог в сумме 15,8 млн грн без содержания под стражей. Залог внесен.

Фото: Укринформ