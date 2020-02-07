Карантин в одесских школах продлили до 15 февраля

7 февраля состоялось заседание штаба по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского горсовета.

По сообщению официального сайта города, с целью предотвращения распространения ОРВИ и гриппа в организованных детских коллективах штабом принято решение о продлении карантина ещё на одну неделю – до 15 февраля.

«Руководством учебных учреждений разработан план мероприятий по организации дистанционного обучения учащихся в период карантина. На сайтах департамента и науки Одесского городского совета, а также учебных заведений размещены онлайн-уроки по предметам для учащихся 2-11-х классов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что учителя практикуют работу с учащимися через соцсети, собственные блоги, консультируют в телефонном режиме.

По оперативной информации, количество заболевших школьников составляет более 15-ти тысяч (по сообщениям родителей детей). На сегодняшний день закрыты 29 групп в дошкольных учебных заведениях, полностью закрыт детсад № 106.





Как сообщала Одесса News, карантин в школах Одессы введён с 28 января.

Фото: Думская