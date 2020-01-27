Детские больницы Одессы переполнены больными гриппом, объявлен карантин в школах

Все койки в детских больницах Одессы заняты детьми, страдающими гриппом и ОРВИ.

Об этом 27 января сообщила на пресс-конференции начальник отдела материнства и детства управления здравоохранения Одесского городского совета Анна Лунёва, пишет ТАЙМЕР.

«Заболевших детей в стационары обращалось по 35-40 человек в день. В связи с этим все койки в стационарных отделениях уже заняты», — отметила она.

Чиновница попросила родителей не спешить в больницу с детьми старшего возраста, поскольку места в больницах необходимы для детей в возрасте до года. Она также добавила, что детские поликлиники города работают ежедневно — даже в выходные дни там дежурят педиатры.

Общеобразовательные школы Одессы с завтрашнего дня закрываются на двухнедельный карантин из-за эпидемии гриппа и ОРВИ.

Такое решение приняли сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к представителям пограничной службы о необходимости введения дополнительных мер безопасности и контроля въезжающих из других стран. В случае обнаружения признаков вирусного заболевания незамедлительно информировать городские медицинские службы.



Городские больницы работают в режиме повышенной готовности, они обеспечены всем необходимым и получат дополнительные средства защиты и лекарственные препараты, — заявил градоначальник.

В департаменте образования и науки уточняют, что детские сады будут закрываться только в том случае, если заболеет более 20% воспитанников. Пока что заболеваемость в них значительно ниже, чем в школах.

По словам главного специалиста отдела госнадзора за соблюдением санитарного законодательства облуправления Госпродпотребслужбы Ольги Балановской, эпидситуация в городе значительно ухудшилась. В частности, с прошлой недели уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30%, что на 7,6% превышает эпидпорог. 75% заболевших – дети.

Она добавила, что сейчас в Одессе циркулирует вирус гриппа АH1N1 и вирусы негриппозной этиологии, в частности парагриппа.

Что касается коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в КНР, то в Украине его не фиксировали, сказала Анна Лунёва.

Тем не менее она рекомендовала горожанам воздержаться от посещения мест массового скопления людей, в особенности рынка «Седьмой километр», и от поездок в Китай.

Фото и видео: «Одесса»