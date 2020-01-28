Зеленский внедрил ещё двух своих людей во власть в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей Арцизской и Тарутинской районных государственных администраций в Одесской области.

Соответствующие распоряжения обнародованы на официальном сайте Президента Украины.

Главой Арцизской райгосадминистрации стал Денис Байлук.

Байлук — в прошлом правоохранитель, работал заместителем начальника отдела аграрного и экологического контроля Южного офиса Госаудитслужбы, в Одесской сельскохозяйственной исследовательской станции Национальной академии аграрных наук Украины). У него есть квартира в Одессе площадью 181 кв. м. У его жены — участок в Прилиманском и дом в Беляевке. Супруга также имеет BMW 1999 года выпуска. За год жена Байлука заработала 164 тыс. грн. Байлук работал на двух работах и получил 75 тыс. грн., а также материальной помощи по безработице — 60 тыс. грн. Задекларировал 12 тыс. долларов США наличными. Сбережения его жены — 2 тыс. долларов США.