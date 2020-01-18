Зеленский продолжает чистку кадров в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередную ротацию среди глав районных государственных администраций Одесской области.
Соответствующие кадровые распоряжения обнародованы на сайте главы государства.
В частности, Президент уволил Руслана Питака от должности председателя Татарбунарской районной государственной администрации и назначил на эту должность Андрея Чечила.
Глава государства также уволил Оксану Орёл от должности председателя Ширяевской районной государственной администрации и назначил вместо нее Петра Гордиенко.
Причина всех уволенных — в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента.
Как сообщала Одесса News, днями Глава государства уволил глав Великомихайловской, Ивановской, Кодымской, Николаевской, Раздельнянской райгосадминистраций Одесской области.