Зеленский продолжает чистку кадров в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередную ротацию среди глав районных государственных администраций Одесской области.

Соответствующие кадровые распоряжения обнародованы на сайте главы государства.

В частности, Президент уволил Руслана Питака от должности председателя Татарбунарской районной государственной администрации и назначил на эту должность Андрея Чечила.

Глава государства также уволил Оксану Орёл от должности председателя Ширяевской районной государственной администрации и назначил вместо нее Петра Гордиенко.

Причина всех уволенных — в связи с окончанием срока полномочий предыдущего президента.

Как сообщала Одесса News, днями Глава государства уволил глав Великомихайловской, Ивановской, Кодымской, Николаевской, Раздельнянской райгосадминистраций Одесской области.