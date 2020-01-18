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Кто в Одессе 21 января останется без газа

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице В.Стуса, 2Б/1А в Одессе 21 января будут отключены от газоснабжения некоторые потребители города.

Как сообщает Управление газового хозяйства Одессы, газа не будет в этот день с 8:30 до 18:00 по следующим адресам:

№ п/н
Адрес
 Название организации
1
ул. В. Стуса,2Б/1А
Жилой дом 2 этажа
2
ул. В. Стуса,2Б/2
Жилой дом 2 этажа
3
ул. В. Стуса,2Б/3
Жилой дом 4 этажа
4
ул. В. Стуса,2Б/4
Жилой дом 2 этажа
5
ул. В. Стуса,2Д
СПД «Глущенко О.Н.»
6
ул. В. Стуса,2Д/2
Микрорайон котельная
7
ул. Мельницкая, 32 В
Жилой дом 5 этажей
8
ул. Мельницкая, 32 В
Кафе-бар «Сансет»

Ранее Одесса News сообщала, что 20 января  с 10 до 17.30 газоснабжение будет прекращено в домах №№13, 13А, 13/1-13/10 по улице Вице-адмирала Азарова.

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