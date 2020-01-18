Кто в Одессе 21 января останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице В.Стуса, 2Б/1А в Одессе 21 января будут отключены от газоснабжения некоторые потребители города.



Как сообщает Управление газового хозяйства Одессы, газа не будет в этот день с 8:30 до 18:00 по следующим адресам:

№ п/н Адрес Название организации 1 ул. В. Стуса,2Б/1А Жилой дом 2 этажа 2 ул. В. Стуса,2Б/2 Жилой дом 2 этажа 3 ул. В. Стуса,2Б/3 Жилой дом 4 этажа 4 ул. В. Стуса,2Б/4 Жилой дом 2 этажа 5 ул. В. Стуса,2Д СПД «Глущенко О.Н.» 6 ул. В. Стуса,2Д/2 Микрорайон котельная 7 ул. Мельницкая, 32 В Жилой дом 5 этажей 8 ул. Мельницкая, 32 В Кафе-бар «Сансет»

Ранее Одесса News сообщала, что 20 января с 10 до 17.30 газоснабжение будет прекращено в домах №№13, 13А, 13/1-13/10 по улице Вице-адмирала Азарова.