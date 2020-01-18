Кто в Одессе 21 января останется без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по улице В.Стуса, 2Б/1А в Одессе 21 января будут отключены от газоснабжения некоторые потребители города.
Как сообщает Управление газового хозяйства Одессы, газа не будет в этот день с 8:30 до 18:00 по следующим адресам:
|
№ п/н
|
Адрес
|Название организации
|
1
|
ул. В. Стуса,2Б/1А
|
Жилой дом 2 этажа
|
2
|
ул. В. Стуса,2Б/2
|
Жилой дом 2 этажа
|
3
|
ул. В. Стуса,2Б/3
|
Жилой дом 4 этажа
|
4
|
ул. В. Стуса,2Б/4
|
Жилой дом 2 этажа
|
5
|
ул. В. Стуса,2Д
|
СПД «Глущенко О.Н.»
|
6
|
ул. В. Стуса,2Д/2
|
Микрорайон котельная
|
7
|
ул. Мельницкая, 32 В
|
Жилой дом 5 этажей
|
8
|
ул. Мельницкая, 32 В
|
Кафе-бар «Сансет»
Ранее Одесса News сообщала, что 20 января с 10 до 17.30 газоснабжение будет прекращено в домах №№13, 13А, 13/1-13/10 по улице Вице-адмирала Азарова.