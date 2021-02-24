Нафтогаз назвал цену на газ для населения в марте

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» обнародовала цену на газ для населения на март — 6,86 грн за кубометр с НДС и без стоимости распределения.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Отмечается, что цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана «Месячный» не изменится по сравнению с февралём и составит 6,86 грн за кубометр.

Для клиентов компании, которые оформили тарифный план «Годовой» в прошлом году, стоимость газа также не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн в соответствии с условиями договоров.

Наибольшая стоимость газа будет для бытовых потребителей, которые внезапно утратили поставщика в период перехода к новому. Как поставщик последней надежды, Нафтогаз будет продавать им газ по цене 6,99 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределения.

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