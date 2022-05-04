Кому в Одессе 5 мая отключат газ

В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на распределительном газопроводе среднего давления по ул. 5-я Заводская, 19, в Одессе, у некоторых потребителей в городе 5 мая не будет газа.
По сообщению Управления эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, 5 мая на срок выполнения работ будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
— 1-я Заводская, 1, 6, 8;
— 2-я Заводская, 3;
— 3-я Заводская, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10;
— 4-я Заводская;
— 5-я Заводская.
Также сообщается, что отключенным от газа потребителям по адресам: Новощепной ряд, 11, 13;
– ул. Старопортофранковская, 141, 143; Преображенская, 81, 83, 85, газоснабжение будет возобновлено 4 мая к 17 часам.
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