Кто в Одессе 10 апреля останется без света

Ряд улиц в Одессе 10 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы по Центральным РЭС по таким адресам: М.Арнаутская, 90-113, Кузнечная, 19-59, Преображенская, 27-82, Еврейская, 36-58, Тираспольская, 1-12, пер. Ониловой, 3-14, сквер Старобазарный, 3-7, Троицкая, 45-60, Успенская, 60-105, пр. Украинских Героев (Александровский просп.), 3-27, Пл. Соборная, 1, Б. Арнаутская, 80-111, Л. Толстого, 17-19, Спиридоновская, 12-21, Базарная, 92-100, Нежинская, 64-72, Жуковского, 27-39, Новосельского, 84-110 пер. Успенский, 3-23, пл. В.Холодной, 1,3 пер. Нечипоренко, 4-14, пер. Покровский, 3, 5. Работы будут завершены до 19.00.

По Южным РЭС: Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 2-195, пер. 1-й Равенства, 1-197, пер. Абрикосовый, 1-29, Фонтанская дор., 106-129, пер. Янтарный, 6-8, Костанди, 14-77, пер. 2-й, 3-й Украинский, 1-12, Академическая, 1-52, Тимирязева, 34-84, А.Ахматовой, 1-40, Ёлочная, 2-58, пер. Новоукраинский, 2-31, Баштанная, 2-16, Куприна, 7-54, Окружная, 17-42, пер. 1-й, 2-й Академический, 1-21, Дачная, 3-30, Львовская, 7-52, Сумская, 3-69, пер. 2-й Дачный, 1-9, пер. Львовский, 2-76, Гаршина, 8-30, Хрустальная, 1, пер. Гаршина, 3-22, пер. Летний, 5 пер. Ровный, 1-11, Китобойная, 2-92, Академика Вернадского (Тульская), 1-51, Сергея Шелухина (Ал. Невского), 1-33, Педагогическая, 21, Черниговская, 1-24, пер. 1-й, 2-й Китобойный, 1-50, И.Вазова, 9, пер. Черниговский, 1-8, Вертелецкого, 7б,13, Д.Донского, 1-45, Левкоева, 1-7, Лядова, 1-15, Немировича-Данченко, 10-16, Рясная (Обильная), 1-35, Планетная, 1-38, Прорезная, 5, 5а, Собинова, 15-20, Флотская, 4-21, пер. 1-й Обильный, 1-15, пер. Флотский, 2-23, Архитектурная, 10-14, Драгоманова (Достоевского), 1-25, Арбузная, 1-18, Крымская, 1-3, пер. Крымский, 1-22, пер. Славы, 1-10, пер. Климовича (пер. 1-й Ал. Невского), пер. Чеховского (пер. 2-й Ал. Невского), пер. Василия Кричевского (пер. 3-й Ал. Невского), пер. Павла Чубинского (пер. 4-й Ал.Невского), 2-8, Харьковская, 1-20, пер. 1-й Юннатов, 1-12, Научная (Шишкина), 1-44, Юннатов, 1-15, Костанди, 60, Харьковская, 20б, Левитана, 19 с корпусами, пер. Философский (пер. Шишкина), пер. Математический (2-й пер. Шишкина), пер. Биологический (3й пер. Шишкина) 1-20, пер. 2-й, 3-й Костанди, 2-8, пер. Безымянный, 2-12, пер. Д.Донского, 2а, 3, пер. Ипподромный, 10 пер. Молокова, 1-12. Работы будут завершены до 17.00. Ралли (Ляпидевского), 3-16, Фонтанская дор., 141,141а, пер. Ванный, 3-9 — до 18.00.

По Северным РЭС: — просп. Добровольского, 100-104. Работы энергетики завершат до 17:00.

Одесса News информировала, у кого в Одессе 10 апреля не будет воды.

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