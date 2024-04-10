В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Шишкин, светлая ему память

17 декабря 2023 года погиб при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Курдюмовка Бахмутского района Донецкой области житель села Любомирка Подольского района Сергей Шишкин.

Об этом сообщала Куяльницкая сельская объединенная территориальная громада.

26 декабря на центральной площади города Подольска состоялась траурная церемония прощания с 35-летним погибшим героем. Пришли родные, близкие, побратимы, представители власти.

До войны Сергей Шишкин работал на хлебозаводе в Подольске. 26 октября 2023 года был мобилизован.

Без мужа осталась жена, без отца — две дочери…

Одесса News сообщала о гибели на фронте в декабре 2023 года жителя посёлка Сарата Одесской области Сергея Белошицкого, который полгода считался пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Куяльницкая ОТГ/Facebook

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