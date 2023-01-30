Дела фронтовые: на Донбассе и южных направлениях ситуация очень жёсткая

На Донбассе и южных направлениях ситуация очень жёсткая. Бахмутское, угледарское и другие направления в Донецкой области – это постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону.

Так характеризует военную обстановку за прошедшие сутки Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем 29 января видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что «враг не считает людей» и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак.

«В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладёт там, в том числе под Бахмутом. И противопоставить этому можно только чрезвычайную стойкость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину. Делаем всё, чтобы наше давление всё же перевесило штурмовые возможности оккупантов», – заявил президент.

По оперативной информации Генштаба ВСУ на 6 утра 30 января, за прошедшие сутки противник и дальше нёс потери. Так, в один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Отмечается, что подразделения Сил обороны отразили атаки захватчиков в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Васюковка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка и Озаряновка Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили две радиолокационные станции, склад боеприпасов и ещё один важный объект противника.

Противник за прошедшие сутки нанёс авиационный и 3 ракетных удара, один из которых — по Харькову. Совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе и по населённым пунктам. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Враг ведёт наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – обороняется.

Бахмут

Школа в Бахмуте

Из миномётов и артиллерии враг обстрелял населённые пункты Черниговской, Сумской и Харьковской областей. От огня вражеской артиллерии пострадали мирные жители Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областей.

На Херсонском направлении российские оккупанты обстреляли пригород и город Херсон. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Как сообщала Одесса News, противник продолжает наступательные действия по трём основным направлениям — Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

На главном фото воины-десантники Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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