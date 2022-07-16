В Одессе во время утренней воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв

В Одессе 16 июля во время воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв.

По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на месте происшествия работают спасатели.

Очевидцы отмечают, что над городом поднимается дым, виден большой пожар.

Братчук также обратился к одесситам не выкладывать фото с локации события.

По информации ОК «Юг», ракета попала в гражданский объект. О пострадавших пока не сообщается.

Как сообщала Одесса News, российские захватчики вечером 15 июля атаковали Одесскую область тремя ракетами. Пострадавших не было.

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