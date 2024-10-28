Институт изучения войны США: Нехватка денег заставит Путина изменить ведение войны

Экономические проблемы и нехватка человеческих ресурсов может заставить главу Кремля Владимира Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность своего режима.

Об этом говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 28 октября, пишет издание ГОРДОН.

«Расходы на поддержание войны будут расти, поскольку Россия продолжает тратить человеческие ресурсы и материальные средства на фронте. Российские ресурсы ограничены, и Путин не может не считаться с этими расходами бесконечно долго. Российская экономика достигнет точки выгорания. Эта точка выгорания нанесёт огромный ущерб российскому обществу, что может заставить Путина принять важные решения о том, как обеспечить ресурсами российскую войну или изменить способ ведения войны, чтобы сохранить стабильность его режима», – говорится в отчёте.

Аналитики отмечают, что российская экономика и военные усилия испытывают всё большую нагрузку, что будет создавать всё более острые вызовы для способности Путина поддерживать войну в долгосрочной перспективе.

В отчете упоминается публикация газеты The Washington Post от 27 октября, в которой говорится, что российская экономика «находится под угрозой перегрева». По данным издания, чрезмерно высокие военные расходы России стимулировали экономический рост таким образом, что заставили российские компании искусственно повышать зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными на фоне высоких зарплат российских военных. Также газета процитировала главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину, которая в июле 2024 года предупредила, что рабочая сила и производственные мощности России «почти исчерпаны».

Российские региональные власти значительно увеличивают единовременные бонусы за подписание контракта для российских военнослужащих, чтобы поддержать темпы формирования российских сил – примерно 30 тыс. военнослужащих в месяц, говорится в отчёте ISW. По мнению аналитиков, это подчёркивает тот факт, что у России нет неограниченного резерва рабочей силы и она должна финансово и социально считаться с постоянно растущими расходами на восполнение своих потерь на передовой.

«Путин, скорее всего, оценивает, что призыв ещё одной частичной волны мобилизации или введение всеобщей мобилизации обойдётся его режиму слишком дорого, и поэтому прибегнул к криптомобилизационным усилиям, которые, по-видимому, оказывают всё большую нагрузку на российскую военную экономику. Недавнее появление северокорейских войск в России и сообщение об их развёртывании в зоне боевых действий в Курской области ещё раз свидетельствуют о том, что вся система формирования сил Путина очень слаба», – говорится в отчёте.

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