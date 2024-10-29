Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родилось 120 малышей

За последнюю неделю в городских медучреждениях Одессы родились 120 малышей, среди которых три двойни.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество продолжают удерживать новорожденные девочки — в течение недели на свет появились 64 маленьких одесситки и 56 юных одесситов.

«На первом месте по количеству новорожденных на этой неделе находится Центр перинатальной помощи городской клинической больницы №10 (роддом №7), где увидели свет 42 малыша», — говорится в сообщении.

Кстати. 4747 младенцев родились за 9 месяцев 2024 года в медицинских учреждениях Одессы. Население города за это время пополнили 2428 мальчиков и 2319 девочек. Кроме горожан, Одесса гостеприимно приютила и обеспечивает всей необходимой медицинской помощью украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны. За 9 месяцев этого года одесские медики приняли 438 родов у внутриперемещённых женщин.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в городских медучреждениях Одессы родились 123 малыша, среди которых одна пара близнецов, 64 девочки и 59 мальчиков.

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