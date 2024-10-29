Что сказал Зеленский Премьер-министру Исландии

Свой первый визит в Исландию 28 октября Президент Украины Владимир Зеленский начал со встречи с Премьер-министром страны Бьярни Бенедиктссоном.

Как сообщается на официальном сайте Президента Украины, Глава государства поблагодарил Исландию и всех партнёров – государства Северной Европы — за поддержку Украины с первых дней полномасштабного российского вторжения.

«Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей каждый день. Но это не было бы возможно без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнёра. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И я хочу обсудить с нашими партнёрами, со всеми союзниками. У нас есть План победы, мы стремимся к его реальной поддержке», – подчеркнул Президент.

В ходе встречи Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, а также о достижениях Украины в производстве беспилотных систем. Он призвал Исландию финансировать украинское производство снарядов, дальнобойных дронов и ракет и другого оружия, а также присоединиться к коалиции укрытий, инициированной Украиной и Финляндией.

Отдельно Президент проинформировал о привлечении военных Северной Кореи к российской агрессии против Украины, о чём свидетельствуют данные разведки, и о применении Россией северокорейских и иранских вооружений. Владимир Зеленский подчеркнул, что на этом фоне важна решительная реакция мира.

Глава государства также поблагодарил Исландию за поддержку нашей страны на пути в НАТО. Президент акцентировал, что приглашение Украины в Альянс – первый пункт Плана победы, ведь только это единственная гарантия длительного мира.

Фото: сайт Президента Украины

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