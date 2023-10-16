Зеленский хотел посетить Израиль, но ему отказали

Президент Украины Владимир Зеленский хотел прилететь в Израиль на прошлой неделе вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, но в Израиле дали понять, что «сейчас не время».

Об этом 16 октября сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Ynet.

По данным издания, Глава украинского государства хотел посетить Израиль одновременно с главой американского внешнедипломатического ведомства, но визит не согласовала принимающая сторона.

«В любом случае, это не означает, что Зеленский не приедет в Израиль в будущем», – пишет издание, отмечая, что, скорее всего, приезд Зеленского в Израиль войдёт в одно из его ближайших европейских турне.

О том, что Зеленский хотел посетить Израиль с визитом солидарности, Ynet сообщало 11 октября. Издание писало, что визит ещё не запланирован, но первые контакты между соответствующими службами двух стран уже есть, говорится в материале.

О намерении Зеленского отправиться в Израиль также пишет американское издание Axios со ссылкой на два источника из обеих стран. Офис президента Украины направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит, сказано в публикации. Чиновники из Израиля и Украины заявили изданию, что переговоры по этому вопросу носят предварительный характер и дата визита пока не определена.

Одесса News информировала, что 16 октября из Израиля вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины.

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